أشاد محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) أحمد لملس بدعم الكويت وبصماتها الواضحة في جوانب متعددة في «عدن» لاسيما دعم قطاعي الصحة والتعليم.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى لقاء لملس الذي يشغل أيضا منصب وزير دولة مع المدير الإقليمي لمنظمة العون المباشر الكويتية علي بطيط والوفد المرافق له لتنفيذ عدد من المشاريع في «عدن».



وأكد لملس استعداد السلطة المحلية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح سير عمل المنظمة في «عدن» لافتا إلى أن السلطة المحلية تتفاعل مع المشاريع التي تلبي احتياجات الواقع ومتطلبات وأولويات المجتمع المحلي.



واتفق الجانبان على إنشاء وحدة صحية في مديرية «البريقة» إضافة إلى دعم برنامج التغذية في عدد من مديريات «عدن».