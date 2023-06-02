شارك البروفيسور أكرم إسبيتة من كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت في المؤتمر التاسع والعشرين لجمعية السونار الطبي الأسترالية في ولاية كوينزلاند بمدينة برزبن الأسترالية.



وقد ألقى البروفيسور إسبيتة محاضرة عن استخدامات السونار الطبي في الكشف المبكر عن الجلطات الدماغية لدى الأطفال المصابين بمرض فقر الدم المنجلي، واستعرض الدراسة التي أجريت في الكويت مع بروفيسور كونلي أديكيلي من كلية الطب بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت على المرضى في الكويت والتي قبلت حديثا في مجلة علمية ومحكمة دوليا.



هذا وقد تمت دعوة بروفيسور إسبيتة لإلقاء محاضرة أخرى على هامش المؤتمر مع إجراء تطبيقات على بعض حالات الأطفال المرضى الأستراليين في مستشفى الأطفال الملكي بولاية فيكتوريا بمدينة ملبورن الأسترالية، بحضور نخبة من الاستشاريين في مجال الأشعة وعلم الدم والأوعية الدموية، وقد حازت إعجاب الحضور.



وتقدمت أسرة كلية العلوم الطبية المساعدة بالشكر والتقدير للبروفيسور أكرم إسبيتة على هذا الإنجاز العلمي المشرف الذي يرفع من شأن جامعة الكويت ويرقى بها عالميا.