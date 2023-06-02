القاهرة - سامي عبدالفتاح



أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا تعليمات جديدة للحكام بعد ظاهرة التهديد بالانسحاب التي انتشرت مؤخرا في الدوري وكأس مصر، حيث قال عضو لجنة الحكام توفيق السيد: «يجب على الحكام عدم الانتظار أكثر من 5 دقائق حال تهديد أي فريق بالانسحاب، وإذا لم يتراجع ينهي المباراة»، مضيفا: «لم يعد مقبولا أن ينتظر الحكم 10 أو 15 دقيقة لحين اتخاذ الفريق الذي يهدد بالانسحاب قراره النهائي».



وهدد الإسماعيلي بالانسحاب من مباراة المقاولون العرب على ملعب الجبل الأخضر عقب اعتراض لاعبي الدراويش على احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 59، واستمرت الأزمة لنحو 17 دقيقة قبل استئناف اللعب.



واقتنص الإسماعيلي تعادلا في الوقت القاتل بنتيجة 2-2 في الجولة 30 محافظا على المركز الـ 12 برصيد 33 نقطة.



وفي الجولة نفسها، تمكن البنك الأهلي من تحقيق فوز مهم للغاية على الداخلية 3-1 رافعا رصيده إلى 34 نقطة صعد بهم للمركز الـ 11، بينما ظل الداخلية في المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة ليتأزم موقفه بشدة ضمن مراكز الهبوط رفقة كل من طلائع الجيش (الـ 17 بـ 26 نقطة) وحرس الحدود (الأخير بـ 16 نقطة).



هذا، وتقام اليوم مباراتان في إطار الجولة 30، حيث يلتقي سيراميكا كليوباترا وفاركو في الـ 7 مساء، وفي الـ 9.30 مساء يصطدم فيوتشر (الثالث بـ 54 نقطة) مع بيراميدز (الثاني بـ 58 نقطة) في صراعهما على مركز الوصافة المؤهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، إذ يتبقى لكل منهما 6 لقاءات.



إلى ذلك، أعلن النادي الأهلي تأجيل المفاوضات الحالية بشأن احتراف لاعبه حمدي فتحي في الوكرة القطري الذي تقدم بعرض ضخم ومغر لضم نجم الفريق على سبيل الإعارة بنية الشراء، وسيتم استئناف التفاوض بعد مباراتي الذهاب والعودة للنهائي الأفريقي المنتظر أمام الوداد المغربي يومي 4 و11 الجاري حفاظا على تركيز اللاعب الذي يعتمد عليه المدير الفني كولر في وسط الملعب بشكل أساسي.