قال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان الخميس إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمو وطالب الجماهير بأن تحسن استقباله في بارك دي برينس.



وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.



وتوج اللاعب البالغ عمره 35 عاما، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر ويقترب من تعزيز رقمه القياسي بنيل الكرة الذهبية للمرة السابعة، بالدوري الفرنسي في موسمي 2021-2022 و2022-2023 مع سان جيرمان بجانب كأس السوبر الفرنسية 2022.



وأكد غالتييه للصحافيين انه حظي بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس وأتمنى أن ينال أفضل استقبال، مضيفا في هذا العام شكل جزءا مهما من الفريق، إنه متاح دائما ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده، لقد كان في خدمة الفريق دائما، حظيت بامتياز رائع بمرافقته خلال الموسم.



وظل مستقبل ميسي في سان جيرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لـ «رويترز» أنه تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل، كما أثيرت تكهنات حول عودته إلى برشلونة نادي صباه كما برز إنتر ميامي الأميركي كوجهة محتملة.



وعلى الأرجح لن تقام مباراة ميسي الأخيرة وسط أجواء مبهجة، بعدما قال غالتييه إن احتفالات التتويج معطلة بسبب المخاوف الصحية حول الحارس سيرجيو ريكو.