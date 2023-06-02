الدوحة - فريد عبدالباقي



شارك وفد رفيع المستوى من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم قطر 2022 والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في فعالية أقيمت بمدينة ميامي الأميركية لنقل تجربة قطر في تنظيم كأس العالم إلى ممثلي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للاستفادة منها في تنظيم النسخة المقبلة من المونديال.



وناقش الوفد العديد من الموضوعات المهمة شملت إدارة الملاعب والبنية التحتية وأماكن الإقامة والمواصلات واللوجستيات وإدارة الضيوف والعاملين والمتطوعين والوصول والمغادرة ومنشآت الفرق.



وجرى تسليط الضوء أيضا على إدارة الميل الأخير في محيط الملاعب واللافتات الإرشادية وتزيين الدولة المستضيفة ومهرجان «فيفا» للمشجعين والحلول الرقمية والأمن والسلامة ونظام التذاكر والضيافة والإعلام والبث الإذاعي ورعاية العمل.



وتعليقا على مشاركته في الفعالية، قال المدير العام للجنة العليا المهندس ياسر الجمال: يسعدنا مشاركة الدروس المستفادة من مونديال قطر 2022 مع نظرائنا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك استعدادا لمونديال 2026.



وأعرب الجمال عن فخره باستضافة قطر لواحدة من أنجح بطولات كأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، مشيرا إلى أن الوفود الأميركية والكندية والمكسيكية «كانت حريصة على الاستماع لتجربتنا المميزة وبالأخص فيما يخص تجربة المشجعين وبرنامج المتطوعين والنقل والبث الإذاعي خلال البطولة».



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 ناصر الخاطر، عن سعادته بمشاركة الدروس المستفادة من تجربة تنظيم المونديال على مدار الـ 12 عاما الماضية والتي وصفها بأنها واحدة من أفضل التجارب المونديالية التي استمتعت بها الجماهير في قطر والمنطقة العربية والعالم بأسره.



وقال: سعدنا بمشاركة تجربتنا مع الدول المستضيفة للمونديال المقبل الذي سيكون أول نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم يضم 48 فريقا نتطلع لمتابعة تقدمهم على مدار الأعوام القليلة المقبلة وحضور هذا المونديال الذي نثق بأنه سيكون مميزا.



ومن المقرر أن ينطلق مونديال 2026 في شهر يونيو، حيث ستعقد مبارياته في 16 مدينة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما تقام المباراة النهائية في 19 يوليو.