بيروت - داود رمال



زار قائد الجيش العماد جوزاف عون أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وأطلعه على الوضع الأمني في البلاد، خصوصا التطورات الأخيرة، وإنجازات الجيش في محاربة عصابات الجريمة المنظمة.



وإذ شكر العماد عون للرئيس بري موقفه الداعم للجيش، فإنه تم عرض ملف مراسيم ترقية الضباط من مختلف الرتب الذي لايزال بعضها عالقا منذ سنوات، لاسيما ترقية ضباط دورات الأعوام 1994 و1995 و1996 من رتبة عقيد الى عميد، وتم الاتفاق على توقيع مراسيم ترقية الضباط من جميع الأسلاك العسكرية والأمنية، وهي موجودة لدى وزير المالية، ليصار لاحقا إلى إصدارها في الجريدة الرسمية.



وعلمت «الأنباء» ان الذي «سرّع في اعادة فتح ملف الترقيات وحسمه هو لجوء الضباط المستحقين الى رفع دعاوى جماعية امام القضاء المختّص، وقد بدأت القرارات بالصدور لصالحهم، وهو أمر يكبد الضباط المستحقين مبالغ مالية كبيرة كبدل أتعاب للمحامين، وعند صدور الأحكام لصالحهم يتم تحميل الدولة اللبنانية كل نفقات الدعاوى، كما أن عددا كبيرا من الضباط أحيلوا إلى التقاعد أو سيحالون قريبا من دون استفادتهم المستحقة من الرتبة، خصوصا ضباط دورة عام 1994، الذين على الرغم من ترقيتهم فإن معظمهم سيحال خلال أشهر إلى التقاعد».