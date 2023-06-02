بيروت - منصور شعبان



«36 سنة» مرت على اغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي غيلة، بتفجير الطوافة العسكرية التي كانت تقله، في الأول من يونيو 1987، من بيروت إلى طرابلس.



هذه الذكرى توقف عندها معظم المسؤولين اللبنانيين، قادة ونواب، مجمعين على مناقبية رشيد كرامة ومواقفه الوطنية، وأبرزهم كان اتصال مفتي لبنان عبداللطيف دريان بالنائب فيصل كرامي مواسيا ومستذكرا مزايا الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ذكرى اغتياله، وقال مفتي الجمهورية نتذكر رجل الحكمة والاعتدال والوحدة والعيش المشترك والحوار وعروبته ومواقفه الوطنية والإسلامية.



وإلى جانب التغريدات التويترية، صدر بيان عن «مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي» وتغريدة كتبها رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ورأى «التقدمي»: «لتكن المصلحة الوطنية وهموم الناس التي عمل لها الرشيد طيلة حياته في طليعة أولويات العمل السياسي هذه الأيام».



أما فرنجية فقال: دولة الرئيس الشهيد ‎رشيد كرامي نفتقدك رجل حوار واعتدال وإيمان بعروبة لبنان وبالعيش الواحد في لبنان الواحد».



وفي هذه المناسبة، ألقى رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل عمر كرامي، ابن شقيق رشيد كرامي كلمة في مكتبه بطرابلس، استهلها بعبارة: «أيها اللبنانيون». وقال: «يوما بعد يوم، وسنة بعد سنة، يعيد اللبنانيون اكتشاف رشيد كرامي عبر مواقفه وأقواله ومقاربته الرؤيوية لأقدار هذا الوطن الصغير لبنان، وللتحديات الكبرى التي ستشهدها الأمة العربية».



وأضاف: من البشائر التي لطالما حذرت منها أيها الرشيد خلال حياتك أن النظام اللبناني سيصل الى حائطه المسدود. وأقصد به نظام التكاذب، والنظام الطائفي ونظام الفساد ونظام النعامة التي تخبئ رأسها في الرمال وتدعي تارة الحياد وتارة أخرى النأي بالنفس، وكذلك نظام الارتهان الى الخارج والإيمان المطلق الأحمق بالحمايات الأجنبية. وكل ذلك يدفعنا للتساؤل، من يحاصر لبنان اليوم فعليا؟