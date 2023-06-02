القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، إن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، سيبدأ يوم السبت الموافق 10 الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 24 يوليو المقبل، في تسليم قطع الأراضي السكنية (إسكان أكثر تميزا - إسكان متميز - إسكان متوسط)، والمخصصة بنظام الحجز الإلكتروني (on line) بتاريخ 9 ديسمبر الماضي، وذلك في مواعيد محددة وفقا للمعلن من الجهاز.



وأوضحت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة م.جيهان عمار - في بيان، امس أنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا بالحي الثاني من (1: 65) يوم السبت 10 يونيو، والقطع من (66: 131) يوم الأحد 11 الجاري، وقطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد من (1: 40) يوم الاثنين 12 الجاري، والقطع من (41: 78) يوم الثلاثاء 13 الجاري، وتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة 230 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية من (38: 80) يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو، ثم باقي القطع تباعا.