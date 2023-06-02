اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الثلاثاء الماضي، المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج «إعداد المحكمين» الذي يقيمه بصفة دورية خلال العام بقاعة أهل السالفة بمقر المركز، وذلك في ظل الإقبال المتزايد لأعداد المتدربين الملتحقين بالبرنامج بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم، وذلك، على مدار ثلاثة أسابيع متتالية من 14 إلى 30 مايو.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع إن هذه الدورة قد استمرت على مدار ثلاثة أسابيع متتالية حاضر فيها نخبة من أساتذة القانون بكلية الحقوق بجامعتي الكويت والقاهرة، وهي امتداد لجهود المركز التي يبذلها لتحقيق رسالته واستكمالا لأنشطته التدريبية وفعالياته الموسمية.



وأضاف أن عدد المشاركين في هذا البرنامج بلغ ما يقارب 30 مشاركا من المهتمين بشأن التحكيم ما بين مستشارين ووكلاء ومحامين وأصحاب شركات وأعضاء من إدارة الفتوى والتشريع، مضيفا أن البرنامج هدف إلى التدريب على تقنيات بناء الدعوى القضائية/ التحكيمية، وإعداد جيل من المحكمين مؤهلين لإدارة العملية التحكيمية.



وذلك من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه وإثراء النقاش والتطرق لأبرز المشكلات في مجال التحكيم لتكون هناك كوادر قانونية مؤهلة تمتلك مهارات التعامل مع القضايا التحكيمية، خاصة في ظل تحديات التحكيم ومستجداته على الصعيدين المحلي والدولي.



وأضاف الشايع أن تنظيم هذا البرنامج جاء تلبية للاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم الطرق الحديثة لفض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية.



وقد تضمن البرنامج من خلال مراحله الثلاث عدة محاور أساسية، حاضر في المرحلة الاولى منها د.أحمد عبداللطيف الجارالله - أستاذ مساعد في كل من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية القانون الكويتية العالمية، وذلك خلال الفترة من 14-17 مايو 2023 والتي تضمنت التعريف بمفهوم التحكيم وماهيته وأنواعه وشرط ومشارطة التحكيم وصياغته القانونية وعيوب الصياغة ومبدأ سلطان الإرادة فيما يتعلق باللجوء للتحكيم وأهم مميزاته بديلا عن القضاء العادي، حيث قام بتعريف التحكيم وطبيعته والمسائل التي يجوز فيها التحكيم - اتفاق التحكيم - التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي وإجراءاته - حقوق وواجبات المحكم - طلب رد المحكم اختصاص هيئة التحكيم - القانون الواجب التطبيق - حكم التحكيم وشروطه الشكلية والموضوعية.



وقد عقدت المرحلة الثانية في الفترة من 21-23 مايو 2023 والتي حاضر فيها د.شرف خالد الشرف - أستاذ القانون الدولي الخاص والتحكيم بكلية الحقوق جامعة الكويت والذي تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات العملية التحكيمية ومقر التحكيم ونطاقه - والقانون الواجب التطبيق - وطلب رد المحكم ومدى اختصاص هيئة التحكيم، وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة، وأسباب الدفع ببطلان شرط التحكيم، وأثره على أحكام المحكمين، واختتم المحاضر هذه المرحلة بعقد محكمة صورية لقضية تحكيمية كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا التحكيمية محليا وعالميا ويراعي كافة ظروف القضايا التحكيمية ومتطلباتها مع تطبيقات عملية.



واختتم البرنامج بالمرحلة الثالثة والأخيرة والذي حاضر فيها د.محمد سامي عبدالصادق - نائب رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون المدني، حيث شملت هذه المرحلة المقدمات الشكلية والموضوعية لحكم التحكيم وآثاره وكيفية صياغته متطرقا لما يتطلبه الحكم من الرد على كافة الدفوع التي يبديها طرفا النزاع والأمور التي تعرض الحكم للبطلان مستعينا ببعض الأمثلة الواقعية من القضايا التي تم الفصل فيها، كما تطرق إلى معايير السلوك الأخلاقي للمحكم التي يجب على المحكم الالتزام بها، وحقوقه وواجباته والشروط والمواصفات التي يجب توافرها في المحكم وأهمها: حيادته واستقلاله، مختتما المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريبي بعقد محكمة صورية لقضية تحكيمية كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا التحكيمية محليا وعالميا ويراعي كافة ظروف القضايا التحكيمية.