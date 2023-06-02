الرباط: قال الفنان التشكيلي الفلسطيني طالب الدويك اليوم الخميس، إن القدس والمقدسيين والفلسطينيين عموما مدينون للشعب الكويتي الكريم لمساهمته في تمويل المشاريع الإنسانية والفنية في الأراضي الفلسطينية لدعم صمود أهلها بوجه الاحتلال الغاصب.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الدويك لـ «كونا» على هامش مشاركته في اللقاء الأول لقادة المؤسسات الثقافية المقدسية الذي اختتم أعماله اليوم الخميس بالرباط.



وأعرب الدويك الذي سخر موهبته في خدمة القدس عن أمله في إقامة معرض للوحاته الفنية التي تخلد مدينة القدس والمسجد الأقصى وقبة الصخرة في قاعات العرض بالكويت، مشيرا إلى أنه شارك في معارض جماعية وشخصية في 70 دولة حول العالم.



كما أعرب عن أمله في أن ينقل لوحاته التي تحاكي آلام وتطلعات القدس الشريف وأهلها المرابطين لعرضها في قاعات الكويت «كنوع من الدين إزاء شعب عربي أصيل يعشق القدس والأقصى».



وشدد الدويك على أهمية الفن خاصة الرسم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتعبير عن قضاياه وهمومه، معتبرا أن الفن أداة مقاومة ضد محاولات المحتل الصهيوني لطمس الهوية الثقافية والروحية والحضارية للقدس والأقصى.



وذكر أن «المحتل الصهيوني يتهيب من الريشة واللون حينما يستويان بين أنامل فنان مقاوم، فيسخرهما لتجذير الهوية بوعي الناس ضد الزيف والاستلاب».



وأعرب عن حرصه على المشاركة في المعارض العربية والدولية لنقل معاناة المقدسيين وصمودهم أمام تغول المحتل الذي بات يسرع الخطى لتجريف القدس من هويتها «لولا صمود المقدسيين ودعم الشرفاء للحق الفلسطيني في أرضه وقدسه».