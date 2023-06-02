عبدالله قنيص



اتهم صاحب اسطبل شخصا «معلوما» بسرقة العديد من الاجهزة الالكترونية والاثاث، وبحسب مصدر امني فإن مواطنا من مواليد 1974 قال في بلاغ تقدم به الى مخفر الواحة ان محتويات الاسطبل الذي يستأجره سرقت عن طريق كسر القفل وتسور الباب، محددا المسروقات في وحدتي تكييف بحجم اثنين ونصف طن، وعدد واحد تلفاز مسطح 60 بوصة سمارت (تلفاز ذكي) وتلفاز مسطح 50 بوصة سمارت (تلفاز ذكي) ومكنسة كهربائية رصاصية اللون وعدد 22 فرش كرسي اسفنج البغلي لونهم ترابي وعدد 30 جلسة ديوانية حديدية وخشبية الصنع بطول مترين ونصف تقريبا و1 دولاب ابيض اللون بكامل مرفقاته و1 طباخ بخمس عيون النوع ايطالي وعدد براد ماء، و40 مصباح طاقة شمسية لا يعرف نوعهم، و2 مصباح زينة على شكل شجرة، وجهاز تكييف ماء من نوع وانسا، و3 دولاب (كبت) لأجهزة القهوة لونهم ابيض بطول متر وربع، وماكينة لتحضير القهوة الأولى سوداء اللون والثانية لونها بيج، و1 نظام سماعات مكبرات صوت وعدد واحد ريسيفر، ويتهم مالك الاسطبل الجديد ولا يعرف باقي بياناته حيث ابلغه بأنه تخلص من المنقولات آنفة الذكر، واكتشف السرقة امس الأول في منطقة اسطبلات الجهراء.