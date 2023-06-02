قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إنه بعد شهرين متتاليين من المكاسب لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون، عاد المؤشر الخليجي مرة أخرى للتراجع في مايو 2023 على خلفية تراجع القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل المواد الأساسية البنوك والطاقة والاتصالات.



وأشار التقرير إلى أن مؤشر مورجان ستانلي الخليجي انخفض بنسبة 4.1% خلال الشهر، ما يعكس تراجع معظم بورصات المنطقة، وسجل مؤشر السوق العام لبورصة الكويت أعلى معدل تراجع خلال الشهر، مسجلا انخفاضا بنسبة 4.8%، تبعه أبوظبي والسعودية بتراجعهما بنسبة 3.9% و2.6%، على التوالي.



ولفتت «كامكو إنفست» إلى أن القيمة الرأسمالية السوقية لأسواق دول مجلس التعاون بلغت 4.11 تريليونات دولار بنهاية مايو 2023، حيث تتصدرها السعودية بقيمة سوقية تبلغ 2.82 تريليون دولار، وثانيا جاء سوق أبوظبي بـ714.5 مليار دولار، وثالثا سوق دبي بـ168.2 مليار دولار، ورابعا بورصة قطر بـ166 مليار دولار، وفي المركز الخامس جاءت بورصة الكويت بـ133.2 مليار دولار.



وبلغت السيولة الشهرية المتدفقة الى بورصات الخليج خلال مايو الماضي نحو 53.49 مليار دولار، حيث استحوذ السوق السعودي على 36.26 مليار دولار منها، وجاء نصيب بورصة الكويت من هذه السيولة بـ3.11 مليارات دولار.



أما على صعيد أسواق الأسهم العالمية فقد شهدت معظمها اتجاها هبوطيا خلال الشهر، إذ تراجع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 1.2%. وكانت أسواق المملكة المتحدة وأوروبا من أكبر الخاسرين خلال الشهر، بينما شهدت الولايات المتحدة اتجاهات مختلطة، فمن جهة ارتفع كل من مؤشري ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المركب.



وفي المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.5%.



من جهة أخرى، تراجع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 1.9% بعد أن قابل التراجع الذي شهدته الصين تسجيل معظم الأسواق الناشئة الأخرى في آسيا لمكاسب خلال الشهر بصدارة تايوان التي سجلت أكبر مكاسب بنسبة 6.4%، تليها بورصتي البرازيل وكوريا بنمو بلغت نسبته 3.0%.



بورصة الكويت



وفي الكويت، ذكر تقرير شركة كامكو إنفست أن أداء المؤشرات الكويتية تراجع في مايو بعد تسجيلها لمكاسب خلال الشهر السابق، مشيرا إلى تراجع مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الأول خلال خمسة من الستة أشهر الماضية منذ ديسمبر 2022.



أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة، فشهد مؤشر السوق الأول أعلى معدل تراجع شهري بنسبة 5.3% في شهر مايو 2023 في ظل الاتجاه التراجعي الذي اتخذته الأسهم المكونة للمؤشر. وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق العام انخفاضا شهريا بنسبة 4.9% و4.8%، تبعهما مؤشر السوق الرئيسي الذي تراجع بنسبة 3.0% في مايو 2023.



وأدت تلك التراجعات إلى التأثير على أداء السوق منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، إذ سجل مؤشر السوق العام ثاني أكبر معدل تراجع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بفقده نسبة -6.8% من قيمته، في حين انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 7.7% وتراجع كل من مؤشر السوق الرئيسي 50 والسوق الرئيسي بنسبة 6.2% و2.8%، على التوالي.



السعودية



سجل المؤشر العام للسوق السعودي «تاسي» انخفاضا شهريا في مايو 2023 ما يعكس إعلانات الأرباح الأخيرة التي أثرت على معنويات المستثمرين إلى جانب المشاكل الاقتصادية بصفة عامة فيما يتعلق بصفقة سقف الديون الأميركية. ووصل مؤشر السوق العام إلى أعلى مستوياته خلال الشهر عند مستوى 11.392.78 نقطة بنهاية الأسبوع الأول من الشهر، إلا أنه اتجه في الغالب إلى الانخفاض خلال بقية الشهر لينهي تداولات الشهر على انخفاض بنسبة 2.6% عند مستوى 11.014.1 نقطة. وعلى الرغم من هذا التراجع، تحتل المملكة المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بمكاسب بلغت نسبتها 5.1%.



الإمارات



تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 3.9% خلال شهر مايو 2023 بعد أن شهد نموا بنسبة 3.8% خلال شهر أبريل 2023، مسجلا بذلك ثاني أعلى معدل تراجع منذ يوليو 2022. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، سجلت 8 من أصل 10 مؤشرات قطاعية تراجعا خلال الشهر بينما سجل القطاعان الآخران مكاسب.



من جانبه، سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي في مايو 2023 بنمو بلغت نسبته 0.9% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 3.576.63 نقطة. ويعزى أداء المؤشر الشهري إلى ارتفاع 5 من أصل 8 مؤشرات قطاعية بما في ذلك القطاعات المالية والعقارية والصناعية. وسجل مؤشر الخدمات الاستهلاكية أكبر مكاسب شهرية بنسبة 3% لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1.003.8 نقتط بدعم رئيسي من النمو الذي سجله سهم شركة تعليم القابضة بنسبة 5.3% خلال شهر مايو 2023.



قطر



استمرت سلسلة التراجعات التي شهدتها بورصة قطر خلال شهر مايو 2023، إذ واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة هامشيا بنسبة 0.3% خلال الشهر فيما يعزى بصفة رئيسية إلى التراجع الحاد بنسبة 1.8% الذي شهدته الأسهم خلال جلسة التداول الأخيرة لهذا الشهر، إلا أن التراجعات تركزت بصفة رئيسية على الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، كما يتضح من المكاسب الشهرية البالغة 1.1% التي سجلها مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم. وانعكس هذا الاختلاف أيضا في أداء المؤشرين منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه، حيث سجل المؤشر العام انخفاضا بمعدل أكبر بنسبة 4.9% في حين تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم هامشيا بنسبة 0.5%.



البحرين



سجل المؤشر العام لبورصة البحرين أكبر مكاسب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2023، إذ ارتفع المؤشر للشهر الثاني على التوالي وسجل نموا بنسبة 3.1% خلال شهر مايو 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1.963.51 نقطة، معززا نموه للشهر الرابع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. ومن حيث الأداء القطاعي، سجلت أربعة من المؤشرات السبعة مكاسب خلال الشهر.



عمان



تراجع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 1.9% في مايو 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4.626.4 نقاط مسجلا انخفاضه الشهري الثاني على التوالي. أما من حيث الأداء القطاعي، فتراجعت الثلاثة مؤشرات القطاعية خلال مايو 2023. وسجل مؤشر القطاع الصناعي، الذي شهد أعلى معدل نمو شهري بنسبة 3.7% في أبريل 2023، أكبر انخفاض شهري بنسبة 4.9% في مايو 2023 مغلقا عند مستوى 5.989.9 نقاط.