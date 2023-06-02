أسامة دياب



وقّع السفير الباكستاني لدى البلاد، مالك محمد فاروق، ووكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، على تمديد اتفاقية التعاون بين وزارة الصحة الكويتية ومؤسسة التوظيف الباكستانية في الخارج (OEC).



حضر مراسم التوقيع الوكيل المساعد في وزارة الصحة عبدالرحمن المطيري بمشاركة مسؤول رفيع في وزارة الخارجية.



وذكرت السفارة في بيان، تلقت «الأنباء» نسخة منه، أن «الجانبين الكويتي والباكستاني، استعرضا أوجه التعاون في مجال الرعاية الصحية وتم التوافق على زيادة تعزيز هذا التعاون».



وأضاف البيان أن «وكيل الوزارة، أشاد بالدور الإيجابي الذي يلعبه المهنيون الباكستانيون في تقديم الخدمات، وعبر عن تقديره لمهنية وتفاني العاملين في المجال الطبي، خصوصا خلال جائحة كورونا».



من ناحيته، أكد السفير فاروق، وتأكيدا على التزام باكستان بمواصلة تعميق وتوسيع العلاقات، وأوضح أن تمديد الاتفاقية كان منعطفا مهماً في العلاقات بين الكويت وبلاده.



وأوضح البيان أن «من شأن تمديد اتفاقية التعاون إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون المستمر من خلال توظيف متخصصين باكستانيين في الرعاية الصحية في الكويت، وفقا لمتطلبات وزارة الصحة الكويتية على أساس منتظم، ومن شأن ذلك أن يعزز التعاون الثنائي في قطاع الصحة بين البلدين».



جدير بالذكر أن باكستان والكويت وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون G2G بشأن تعيين متخصصين في الرعاية الصحية من باكستان للكويت في يوليو 2020.



وأكدت السفارة أن «توقيع التمديد الحالي لاتفاقية التعاون هو مظهر من مظاهر العلاقات الثنائية القوية في مجال الرعاية الصحية بين البلدين».