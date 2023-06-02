بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تعميما لكل قطاعات البلدية بالتعاون مع ديوان المحاسبة والرد على الاستفسارات خلال 3 أيام.



وقال الشعلة في التعميم إنه إعمالا لأحكام المواد أرقام 26،28،29،30 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، ومراعاة لمقتضيات المصلحة العامة وضمانا لحسن سير العمل وانتظامه، وحرصا على التعاون والرد على استفسارات ديوان المحاسبة الرقابة اللاحقة وفريق مدققي ديوان المحاسبة المتعلقة بأعمال البلدية، على كل القطاعات والإدارات العاملة في بلدية الكويت - كل حسب اختصاصه - الالتزام بالتعاون التام مع موظفي ديوان المحاسبة أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية وما يستلزمه ذلك من أعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته المقررة قانونا وتمكينه من الاطلاع على كل السجلات والدفاتر والحسابات وغيرها من المستندات التي يختص الديوان بمراجعتها أو ما يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.



وأضاف: يجب سرعة الرد على استفسارات ديوان المحاسبة خلال 3 أيام عمل من تاريخ ورود كتاب الاستفسار وتزويده بكل البيانات والمستندات والأوراق المطلوبة كاملة.