تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تخصيص أراض بالتنسيق مع المؤسسة العامه للرعاية السكنية في منطقة المطلاع السكنية لتوفير 7 نقاط تعبئة مؤقتة للمياه العذبة لخدمة قاطني المطلاع السكنية في فترة البناء كمرحلة أولى، وتوفير احتياجاتهم من المياه. وقال م.مطلق أبورقبة إن الوزارة تحرص على سرعة افتتاح نقاط التعبئة في أقرب وقت بالمطلاع ضمن المرحلة الأولى لتوفير لتلك النقاط، واستكمال باقي المراحل لتوفير 24 نقطة تعبئة مياه بالمدينة، ضمن أعمال البنية التحتية التي تنفذها وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية وجهات الدولة ذات العلاقة. وأشار إلى أن الهدف من إقامة وإنشاء تلك النقاط هي سرعة توفير المياه العذبة بالمنطقة لحاجة الأهالي إليها، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة كل الأعمال المتعلقة بتنفيذ تلك النقاط بشكل دوري لسرعة إنجاز المرحلة الأولى والمراحل التي تليها وللمساهمة في توفير المصدر المؤقت السريع للمياه العذبة لأهالي المطلاع، موضحا أنه ستتم ترسية الأعمال من خلال مقاولي الوزارة في القطاعات المعنية، وسيتم الانتهاء من إنجازها خلال 45 يوما تقريبا.