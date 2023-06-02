حنان عبدالمعبود



أصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور من بعض المناطق بجمهورية فرنسا.



وأفاد أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة م.عادل السويط بأن اللجنة العليا لسلامة الأغذية رفعت عدة توصيات منها حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة، بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة على المناطق التالية في جمهورية فرنسا: Landes، Gers، Pyrénées، Atlantiques، Côtes-d›Armor، Seine-et-Marne،.



كما قررت الهيئة حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة، المبردة، المجمدة، والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة في إقليم Kostroma في جمهورية روسيا الاتحادية.



من جهة أخرى، أوصت الهيئة برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة، المبردة، المجمدة، والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة عن المناطق التالية (Ain، Deu Sevres، Maine-et-Loire) في جمهورية فرنسا بسبب انتهاء تفشي انفلونزا الطيور شديدة الضراوة.



كما رفعت الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة، المبردة، المجمدة، والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من الولايات التالية (Alaska، Florida، Illinois، Indiana، Iowa، Minnesota، Missouri، Montana، New Hampshire، Wisconsin، Ohio، North Dakota، Oregon، Utah، Virginia) في الولايات المتحدة الأميركية بسبب انتهاء تفشي انفلونزا الطيور شديدة الضراوة.