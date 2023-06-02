ندى أبو نصر



قام وفد من مجموعة المرأة الدولية، برئاسة حرم سفير جمهورية مصر العربية ورئيسة المجموعة غادة شوقي، بزيارة إلى شركة الألبان الكويتية- الدنماركية في منطقة صبحان الصناعية.



وكان في استقبال الوفد نائبة رئيس مجلس الإدارة ونائبة الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة بهية عزت جعفر، ثم قام مدير مراقبة الجودة عماد مسلم خضر، ومدير عام التصنيع كيم باخ باصطحاب عضوات الوفد في جولة بأرجاء المصنع قدم خلالها شرحا مفصلا عن آليات العمل فيه.



وأعربت العضوات عن إعجابهن بكون الشركة رائدة في صناعة الألبان في الكويت، فضلا عن كونها من بين أقدم الشركات المصنعة والموزعة للأغذية والمشروبات في الخليج العربي، حيث تأسست الشركة في عام 1962 من قبل رجل أعمال دنماركي أراد جلب صناعة ألبان حديثة إلى البلاد.



وتم إطلاع العضوات على عملية التصنيع، من البداية إلى النهاية حتى التوزيع، مع إعطاء الأولوية القصوى دائما للمنتجات عالية الجودة وتأثيرها على الصحة والسلامة.



وفي نهاية الزيارة، قدمت غادة شوقي نيابة عن المجموعة درعا تقديرية إلى إدارة المصنع تسلمته بهية عزت جعفر، تعبيرا عن الامتنان بهذه الزيارة.