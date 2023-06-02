قال نائب المدير العام بجمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة، إن الجمعية أقامت ملتقاها الشهري تحت شعار «محبة وإخاء»، والذي يهدف إلى تعزيز وترسيخ روح الأخوة والمحبة بين كل العاملين بالجمعية، وكذلك طرح الأفكار والروي الجديدة التي تسهم في تطوير العمل بالنجاة الخيرية.



وأضاف الوندة: هذا الملتقى بمنزلة رسالة شكر من الجمعية لطاقم العاملين بها، حيث يشكل الملتقى فرصة عظيمة لكي نلتقي مع موظفي الجمعية الذين نظرا لتحديات العمل قد لا نلتقيهم لمدة طويلة.



وأوضح الوندة أنه خلال الملتقى تم تكريم مدير المشاريع بزكاة الفحيحيل م.فهد الدبوس، وذلك لدوره الكبير في تنمية الموارد.