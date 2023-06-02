أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عن مشروعها الموسمي «الأضاحي»، بمقرها الرئيسي وموقعها الإلكتروني ومنصاتها الاجتماعية ومراكزها الإيرادية بالمحافظات، وذلك في إطار استعدادها لإنفاذه في 26 دولة حول العالم بالتعاون مع 45 جهة خيرية داخل الكويت وخارجها، مستهدفة تنفيذ 10.230 أضحية بقيمة 360.271 دينارا.



وقال نائب المدير العام للهيئة الخيرية عبدالرحمن المطوع في تصريح صحافي إن حملة الأضاحي هذا العام تنطلق تحت شعار «لكم فيها خير»، مستهدفة الفئات الأشد احتياجا وفقرا من الأسر المتعففة داخل الكويت وخارجها، وخاصة مجتمعات اللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والنزاعات الإنسانية التي تعاني أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة.



وأوضح المطوع أن سعر الأضحية الواحدة لهذا العام يتراوح بين 13 و120 دينارا، مشيرا إلى أن الأسعار تتفاوت من دولة إلى أخرى، ومن أضحية إلى أخرى وفق الأوضاع الاقتصادية ونوعية الأضحية في كل دولة.



وتابع: سيجد جمهور المتبرعين خيارات واسعة من أسعار الأضاحي للإسهام معنا في هذا المشروع المبارك، وقائمة كبيرة للاختيار من دول التنفيذ التي تضم كلا من: الكويت، الأردن، سورية، فلسطين، لبنان، اليمن، السودان، الصومال، المغرب، بنغلاديش، الهند، باكستان، النيجر، بنين، نيجيريا، أوغندا، ألبانيا، وستخص الهيئة 1686 مسجدا في 13 دولة، لتنفيذ مشروع الأضاحي لرواد المساجد، بالتعاون مع 20 جهة خيرية، وبإمكان صاحب كل مشروع أن يبادر إلى دعم هذا المشروع لإدخال الفرحة والسعادة على الفئات الفقيرة القاطنة في محيط المساجد.



ولفت إلى أن الهيئة تضحي كل عام عن الواقفين من خلال ريع وقفيتي الأضاحي العامة ووقفية أضاحي فلسطين، داعيا جمهور المتبرعين الكرام للمشاركة في أسهم وقفية الأضاحي التي تبدأ قيمتها من 300 دينار.