نظم بنك الكويت الوطني رحلة العمرة السنوية الخاصة إلى بيت الله الحرام لموظفي البنك وعائلاتهم، وذلك في إطار النشاطات الاجتماعية التي دأب على تنظيمها سنويا.



وتأتي هذه الرحلة انطلاقا من حرص البنك على تعزيز روح الأسرة الواحدة ضمن أسرة العمل.



وقال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر إن البنك دأب على تنظيم هذه الرحلة منذ أكثر من 25 عاما، وهي تندرج في إطار المبادرات والنشاطات الاجتماعية التي يحرص بنك الكويت الوطني على تنظيمها لموظفيه، وذلك بهدف تعزيز روح الأسرة الواحدة بينهم.



وأضاف الباقر أن الموظفين من مختلف الإدارات وعائلاتهم انضموا إلى هذه الرحلة لأداء مناسك العمرة، وقد اشتملت هذه الرحلة على زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، وجبل أحد وشهداء غزوة أحد، بالإضافة الى زيارة أول مسجد بني في الإسلام وهو مسجد قباء، ومن ثم كانت الزيارة إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة.



وأشار إلى أن تنظيم رحلة العمرة يندرج في إطار البرامج السنوية التي يعدها بنك الكويت الوطني لموظفيه.



وقام بنك الكويت الوطني بتنظيم عدد من اللقاءات والندوات الدينية المفيدة التي تسلط الضوء على المراحل المشرقة في الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء.