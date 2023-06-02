استقبل الرئيس التنفيذي في «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد العتيبي وفد الهيئة العليا للأوقاف بجمهورية النيجر برئاسة رئيس مجلس الرقابة والتوجيه رئيس وزراء النيجر الأسبق الأمين العام الأسبق لمنظمة التعاون الإسلامي د.حامد الغابد والمديرة العامة للهيئة العليا للوقف خديجة ديالو والوفد المرافق له، بحضور رئيس قطاع الموارد المالية والتنمية وليد البسام ومدير إدارة العلاقات العامة وليد الكندري.



وقال العتيبي إن «نماء الخيرية» انطلقت منذ أكثر من 44 عاما داخل الكويت كان وما زال شعارها الاهتمام بالإنسان، فوضعت خطة استراتيجية شاملة وواضحة ترسم احتياجات المستفيدين.