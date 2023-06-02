أعلن المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبشراكة استراتيجية مع بيت التمويل «بيتك»، إطلاق شهر البيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الـ 5 من يونيو، ويحتفى به بشكل سنوي وعلى نطاق واسع عالميا، مؤكدا أن احتفال يوم البيئة عالميا هذا العام يحمل عنوان «لنتغلب على التلوث البلاستيكي».



وبهذا الصدد، أعلنت مديرة التسويق والاتصالات في المركز العلمي بالإنابة سارة الياقوت، أن المركز سيقوم بإطلاق شهر البيئة، وهو عبارة عن سلسلة من دورات وورش وفعاليات مستمرة طوال الشهر من 1 يونيو حتى 27 يونيو، وسيتضمن جدول هذا العام أكثر من 20 فعالية، منها إطلاق السلاحف البحرية في مياه الخليج العربي بعد إتمام مراحل العلاج والتأهيل في المركز العلمي، وحملة تنظيف تحت الماء، وإعادة الشعاب المرجانية التي تم استزراعها لأول مرة في المركز العلمي إلى موطنها الطبيعي في جزيرة قاروه بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، إضافة إلى سلسلة من الورش الخاصة بسبل حماية البيئة وتقنين استخدام البلاستيك.



وأشارت إلى أنه سيتم كذلك تنظيم فعاليات موجهة للأطفال لإشراكهم في عملية الحفاظ على البيئة.