طالب مرشح الدائرة الأولى م.أيمن الأشوك بتفعيل عبارة «السجن إصلاح وتهذيب» وتحويلها إلى واقع ملموس على أرض الواقع عبر الاستفادة من فترة وجود المساجين داخل السجون وإحداث نقلة نوعية في المؤسسة الإصلاحية من خلال وضع آلية محددة تسهم في مساعدتهم بطرق مختلفة مثل تعلم مهنة أو حرفة معينة تساعدهم في حياتهم وتيسير أمورهم بعد انقضاء فترة السجن.



وقال الأشوك إنه في جميع الدول المتقدمة يتم تحويل السجن إلى فترة تعليمية واستغلالها في تكوين وتأهيل شخصية السجين، بحيث يتم منحه مهمة يؤديها تسهم في تطويره وإيجاد مهنة جديدة يجيدها تكون له معول بناء في حياته القادمة وتفتح له آفاقا أخرى يكتسبها وتسهم في اندماجه بالمجتمع من جديد.



وأضاف الأشوك «في الكويت نفتقد ميزة مساعدة السجين في حياته الاجتماعية ما بعد انقضاء المدة ويجب الحث والعمل على ذلك للاستفادة من المساجين مستقبلا بدلا من إبقاء الوضع على ما هو عليه ما قد يؤدي إلى تضرر المجتمع بشكل عام من هذا السجين أو ذاك جراء وجودهم في السجون واتجاههم إلى أمور غير سوية في ظل ما يحدث ويواجهه السجين داخل المؤسسة الإصلاحية والتي يجب أن تكون اسما على مسمى».



وشدد على ضرورة وضع برامج إصلاحية تقوم على إعادة تأهيل ودمج المئات من هؤلاء السجناء في المجتمع بشكل سليم، مطالبا بأن يكون هذا الأمر أولوية.