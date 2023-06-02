قالت مرشحة الدائرة الثالثة غادة العتيبي إن أي برنامج انتخابي أو سياسي لابد أن يشمل مرتكزات عدة للإصلاح منها الإصلاح السياسي أو الإصلاح الاجتماعي أو الاقتصادي، مبينا أن هذا البرنامج يتحقق بتعاون الجميع رجالا ونساء وتضافر الجميع لتحقيق نهضة تنموية شاملة للمجالات كافة.



وأضافت في تصريح صحافي إن أي برنامج لابد أن يشمل مرتكزا ضروريا وحيويا وهو المرأة، لافتة إلى أن قضايا المرأة كثيرة ومتشعبة، وينبغي الالتفات لها، منها مكافحة تعرضها للعنف الأسري وزيادة راتبها إذا كانت موظفة، وحقوقها المدنية والاجتماعية، وزيادة المساعدة الاجتماعية لها، وتوفير البيئة الصحية والتعليمية الجيدة له حتى تكون هناك بيئة خصبة لتقوم بدورها في تربية الأجيال.



وأكدت أن الاهتمام بالمرأة ركيزة أساسية في تنمية وتطوير المجتمعات المتقدمة، فالاهتمام بها يسهم في خلق جيل ونشء يتم الاعتماد عليه في التقدم والنهوض بالدولة، ويستطيعون أن يقودوا دولتهم إلى مصاف الدول المتقدمة.