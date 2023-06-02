بدر السهيل



قال مرشح الدائرة الخامسة د.محمد المهان: «نحن متفائلون بالمرحلة القادمة، وبإذن الله ستكون هذه المرحلة مرحلة انتقالية يسودها الإصلاح بعد ما عانيناه من ترد في الخدمات العامة من المنظومة الصحية والمنظومة التعليمية والمنظومة الإسكانية بالإضافة إلى تأخير وتعطيل المشاريع التنموية في البلاد، كما يجب الالتفات إلى الوضع المعيشي للمواطن الكويتي في ظل الغلاء المعيشي الذي أرهق المواطنين».



وأكد المهان خلال لقاء عقده لناخبي الدائرة الخامسة مساء أمس الأول بمنطقة صباح الأحمد السكنية، أنه على الشعب الكويتي مسؤولية وطنية بالمشاركة في انتخابات مجلس الأمة وعدم التنازل عن حقهم ودورهم الدستوري يوم 6/6، واضعين مصلحة الكويت ومستقبل أبنائهم بورقة الاقتراع من خلال اختيار الصالحين المصلحين لتمثيل الأمة خير تمثيل.



وأضاف المهان «ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار وتردي الخدمات العامة، كل هذه القضايا والمشاكل تثقل كاهل المواطن الكويتي، ولايزال سقف الأجور والرواتب متدنيا، فالمواطن لا يستطيع مع هذا التدني في الرواتب أن يلبي احتياجاته الاساسية بما يكفل له حياة كريمة»، مطالبا بزيادة رواتب جميع المواطنين سواء من الموظفين أو المتقاعدين، ويجب أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.



وانتقد المهان تراكم الطلبات الإسكانية في قوائم الانتظار، مشيرا الى ضرورة التعجيل في حل الأزمة الإسكانية وتوفير السكن للأسرة الكويتية، كما طالب الحكومة بضرورة الإسراع في إنجاز البنية التحتية لمدينتي «سعد العبدالله» و«جنوب صباح الأحمد».