قررت أن أخوض السباق البرلماني لأسهم في بناء الكويت من خلال قبة عبدالله السالم

بلدنا طيب وصلت مساعداته الإنسانية إلى أقصى بقاع الأرض ويستحق منا المساهمة في الإصلاح والتطوير لبناء كويت جديدة

شعاري «الصدق منجاة» حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فأي شخص يجعل الصدق منهاجاً له في الحياة فسينال التوفيق والنجاح في جميع أعماله

مجلس 2022 لم يعطَ الفرصة الكاملة ليحظى بالتقييم.. وكان فيه الكثير من الوطنيين والإصلاحيين الذين يحملون مصلحة الوطن

نحن مقبلون على انتخابات جديدة ونتمنى أن نرى تركيبة برلمانية جديرة بأن تمثل هذا الشعب الطيب خير تمثيل

لا أحمل برنامجاً انتخابياً ويفترض على جميع المرشحين ألا يحملوا برنامجاً لأنه اختصاص الأحزاب السياسية

في البرلمان الكويتي نخوض الانتخابات كأفراد نحمل رؤى وأفكاراً وإذا تلاقت مع أفكار أغلبية النواب وكان هناك تعاون فستصب في مصلحة البلد

ضرورة محاربة آفة المخدرات التي أودت بحياة الكثير من أبنائنا وتسببت في تفكيك الأسر وازدياد معدل الجريمة

سأسعى إلى تخفيض سن تقاعد المرأة ليكون عند 15 سنة وتعديل قانون المساعدات الاجتماعية لربات البيوت ليصبح 45 سنة

حوار: عبدالعزيز المطيري

تمنى مرشح الدائرة الرابعة أن يحسن الشعب الاختيار، لأن الكويت تستحق الأفضل، مشيرا إلى أن «بلدنا طيب وصلت مساعداته الإنسانية إلى أقصى بقاع الأرض ويستحق منا المساهمة في الإصلاح والتطوير لبناء كويت جديدة، وقد قررت أن أخوض السباق البرلماني لأسهم في بناء الكويت من خلال قبة عبدالله السالم».



وقال الهيت في لقاء أجرته معه «الأنباء»: «نحن مقبلون على انتخابات جديدة ونتمنى أن نرى تركيبة برلمانية جديرة بأن تمثل هذا الشعب الطيب خير تمثيل، والإحباط والملل السياسي جاءا نتيجة كثرة حل وإبطال المجلس.. ولكن مهما حاولوا أن يبثوا الإحباط فينا إلا أننا متفائلون».



وشدد الهيت على ضرورة محاربة آفة المخدرات التي أودت بحياة الكثير من أبنائنا وتسببت في تفكيك الأسر وازدياد معدل الجريمة، وكذلك تخفيض سن تقاعد المرأة ليكون عند 15 سنة وتعديل قانون المساعدات الاجتماعية لربات البيوت ليصبح 45 سنة، ولسنا بحاجة إلى خطط وبرامج جديدة بل نحتاج لأن ننفض الغبار عن هذه الخطط والمشاريع ليتم التصويت عليها وتنفيذها، ونتمنى على رئيس المجلس القادم أيا كان أن يطبق المادة 97 التي لا تشترط صحة انعقاد الجلسات بدون حضور حكومة».



وإلى التفاصيل:



هل هنالك حالة من الملل والإحباط السياسي لدى بعض الناخبين وهل سيكون هنالك عزوف عن الانتخاب وما السبب وراء ذلك؟



٭ لا شك أن حالة الإحباط والملل السياسي التي يعيشها البعض جاءت نتيجة كثرة حل وإبطال المجلس، ولكن مهما حاولوا أن يبثوا الإحباط فينا إلا أننا متفائلون بإذن الله.



ما سبب خوضك لانتخابات ٢٠٢٣؟



٭ قال تعالى في محكم تنزيله (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) ولا شك أنني قررت أن أخوض السباق البرلماني لأساهم في بناء الكويت من خلال قبة عبدالله السالم فهذا البلد الطيب الذي وصلت مساعداته الإنسانية إلى أقصى بقاع الأرض يستحق منا الكثير كمواطنين من خلال المساهمة في الإصلاح والتطوير لبناء كويت جديدة ونسأل الله أن يعيننا على ذلك.



ما سبب اختيارك شعار «الصدق منجاة» لجميع حملاتك الانتخابية؟



٭ هذا الشعار حملته منذ عام 2005، حيث كنت كاتبا في جريدة الوطن وكان لدي عمود أسبوعي يحمل عنوان «الصدق منجاة» أنشر فيه مقالاتي حتى عام 2015 وهذا الشعار هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «الصدق منجاة» وأي شخص يجعل الصدق منهاجا له في الحياة فسينال التوفيق والنجاح في جميع أعماله سواء كان سياسيا أو معلما أو تاجرا فنحن نحتاج إلى الصدق في جميع مناحي الحياة.



ما تقييمك لمجلس ٢٠٢٢؟



٭ لا شك أننا كنا متفائلون جدا في هذا المجلس، ولكن برأيي الشخصي أرى أن مجلس ٢٠٢٢ لم يعط الفرصة الكاملة لكي يحظى بالتقييم خاصة أنه يحظى بالكثير من الأعضاء الوطنيين والإصلاحيين الذين يحملون مصلحة الوطن والمواطنين ولكن نحن مقبلون على انتخابات جديدة ونتمنى أن نرى تركيبة برلمانية جديرة بأن تمثل هذا الشعب الطيب خير تمثيل.



أين يكمن التقصير في السلطة التشريعية أو التنفيذية؟



٭ عندما عرض النواب مشروعا بقانون بشأن إسقاط القروض الذي بدوره يعد مشروعا شعبيا فلا يخفى على أي أحد أن هنالك فئة كبيرة من المواطنين مدينين، فكنا نتمنى من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الذي كان مدعوما من كتلة إصلاحية في المجلس بأن تأتي الحكومة بفريقها الفني والمستشارين وأن يبدوا رأيهم في هذا القانون من خلال إقناع النواب في وجهة نظره، لكن للأسف الهروب من الجلسات ليس حلا حيث كان سببا في تعطيل المجلس والصدام الحاصل بين السلطتين.



ما برنامجك الانتخابي؟



٭ ذكرت في عدة مواقع أني لا أحمل برنامجا انتخابيا ويفترض على جميع المرشحين ألا يحملوا برنامجا لأنه اختصاص الأحزاب السياسية كما نشاهد في البرلمانات الغربية والأوروبية، حيث إذا حاز الحزب أغلب مقاعد البرلمان يكون مسؤولا عن تنفيذ برنامجه الانتخابي لكن في البرلمان الكويتي الوضع مختلف، فنحن نخوض الانتخابات كأفراد نحمل رؤى وأفكارا وإذا تلاقت هذه الأفكار مع أغلبية النواب وكان هناك تعاون ستصب في مصلحة البلد، ولا شك أن هذه الأفكار لا تخرج عن إطار الملفات العالقة وهموم المواطنين كقضايا الإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية وما نراه اليوم من شوارع متهالكة، حيث أصبحت الدولة المجاورة في مصاف الدول المتقدمة وفي الوقت ذاته أصبح أقصى طموح المواطن شوارع بلا حفر، بالإضافة إلى محاربة آفة المخدرات التي للأسف أودت بحياة الكثير من أبنائنا وتسببت بتفكيك الأسر وازدياد معدل الجريمة بالإضافة إلى قوانين تخص المرأة الكويتية، حيث إنها بحاجة إلى التفرغ لتربية أبنائها، وذلك عن طريق تقليص سن التقاعد للمرأة ليصبح 15 سنة خدمة فقط بالإضافة إلى تعديل قانون المساعدات الاجتماعية لربات البيوت ليصبح من ٥٥ سنة إلى ٤٥ سنة والذي بدوره يقلل من ميزانية الدولة ويعطي فرصة للمواطنات للتفرغ لأبنائهم، وأيضا زيادة رواتب الموظفين بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص، حيث انه منذ عام ٢٠٠٨ والرواتب في حالة ركود ولم تتم زيادتها، ناهيك عن تضخم الأسعار وارتفاع غلاء المعيشة، ولا شك أن هذه القضايا مهمة جدا لإصلاح عجلة التنمية ولكن لو ذهبنا إلى اللجان البرلمانية في المجالس السابقة فسنجد الكثير من المقترحات والقوانين والخطط الجاهزة للتنفيذ سواء في اللجنة الإسكانية والصحية أو غيرها من اللجان، فنحن الآن لسنا بحاجة إلى خطط وبرامج جديدة بل نحتاج لأن ننفض الغبار عن هذه الخطط والمشاريع ليتم التصويت عليها وتنفيذها.



هل ستعمل ضمن تيارات أو كتل برلمانية إذا وفقت للعضوية؟



٭ لا شك أنني سأعمل مستقلا وأنا أفضل الاستقلالية، لأن الكتل قد لا تناسب الطرح أو الفكر الذي أحمله لكن في المستقبل إن حصل هنالك انسجام مع بعض الكتل أو النواب من حيث الطرح أو المشاريع قد أشارك معها.



من تتمنى أن يكون رئيسا للمجلس القادم؟



٭ أتمنى أن يكون رئيس المجلس القادم رجلا يخاف الله عز وجل في الكويت ومخلصا لوطنه ويحمل هموم المواطنين ولا يحمل أي مصلحة شخصية بل المصلحة العامة، وأنا أتمنى أن يكون هنالك شخصية ثالثة وتكون ذات طرح وطني وتحمل تاريخا سياسيا، وأيا كان الرئيس أتمنى منه أن يطبق المادة ٩٧ وفق الدستور الكويتي والتي نصت على عدم صحة انعقاد جلسة مجلس الأمة إلا بحضور أكثر من النصف الأعظم ولم يشترط حضور الحكومة، وهذا العرف يجب أن يكسر لأننا لو افترضنا أن يترأس مجلس الأمة رئيس لا يؤمن بعقد الجلسة من غير حضور الحكومة وحضر ٥٠ نائبا الجلسة ولم تحضر الحكومة لمدة سنة كاملة فهل يعقل أن يتم تعطيل مصالح الدولة لعدم حضور الحكومة كما شهدنا في مجلس ٢٠٢٢ عندما قرر رئيس الوزراء عدم حضور الجلسات عندها يرفع الرئيس الجلسة ويتم تعطيل المجلس.



ما رأيك في مطالبات الشباب في الجمع بين الوظيفة والدراسة هل ترى أنه مطلب مستحق؟



٭ بالطبع هو مطلب مستحق لكل أبنائنا الذين يطمحون للارتقاء بشهادات عليا ومناصب قيادية، وقد كنت في الماضي موظفا وأدرس في الجامعة حيث كانت الوظيفة تساعدنا كطلبة في تسهيل أمور كثيرة في الحياة العامة والدراسية، ناهيك أنه هنالك الكثير من الأسر الكويتية يعتمدون على أبنائهم نتيجة غلاء المعيشة وتضخم الأسعار، حيث ليست كل الأسر الكويتية لها دخل مرتفع فنجد أن أغلب الموظفين الذين بدأوا بالدراسة مع الوظيفة اضطروا إلى ذلك نتيجة الدخل الضعيف ورغبة منهم في زيادة دخلهم، وأنا بإذن الله إذا وفقت لعضوية مجلس ٢٠٢٣ فسنساهم في تشريعات تسهم في الجمع بين الوظيفة والدراسة لأنه حق مكتسب لكل مواطن.



رسالة أخير؟



٭ رسالتي إلى أبناء الشعب الكويتي في جميع الدوائر أحسنوا الاختيار لأن الكويت تستحق الأفضل وباختياركم الصحيح ستكون الكويت في مصاف الدولة المتقدمة، حيث نؤكد دائما على ضرورة اختيار القوي الأمين وقد جمع الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين متلازمتين لأن القوة بلا أمانة تعتبر ضعفا وكذلك الأمانة بلا قوة ضعف، لكن إذا جمعت تحقق الاختيار الصحيح وتفاءلوا فإن الكويت كانت ومازالت ستبقى جميلة بأهلها.



السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الرابعة مرزوق الهيت



٭ بكالوريوس أصول الفقه ١٩٩٦ ماجستير أصول الفقه ٢٠٠٤.



٭ الخبرات الوظيفية:



٭ مستشار سابق لوزير العدل - هيئة شؤون القصر.



٭ مدير إدارة الدارسات الإسلامية في وزارة الأوقاف.



٭ مدير إدارة السراج المنير في وزارة الأوقاف.



٭ مدير إدارة القرآن وعلومه في هيئة القرآن والسنة.



٭ محقق منتدب في القضاء العسكري.



٭ باحث قانوني في وزارة الداخلية.



الخبرات العملية:



٭ رئيس لجنة مقابلات المتقدمين للتدريس بوزارة الأوقاف.



٭ رئيس لجنة التطوير الإداري بإدارة الدراسات الإسلامية.



٭ رئيس لجنة المتقدمين للوظائف الإشرافية بوزارة الأوقاف.



٭ ممثل وزارة الأوقاف بلجنة الأحداث المتشكلة من وزارات عدة.



٭ عضو لجنة التعيينات بوزارة الأوقاف.



٭ عضو ومقرر العمل الدعوي في السجون.



٭ عمل مشروع لمركز الكويت للدراسات الفكرية لحماية الشباب.



خبرات أخرى:



٭ اجتاز أكثر من ٥٠ دورة تدريبية داخل وزارة الأوقاف وخارجها.



٭ كاتب في جريدة الوطن في الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٥.



٭ عضو جمعية الصحافيين الكويتية.



٭ عضو جمعية الصحافيين العرب.





