عبدالعزيز المطيري



أكد مرشح الدائرة الرابعة محمد الفجي، أن «الصراع السياسي أدى إلى تعطل البلد في جميع الأصعدة، مما انعكس على عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى أصبح مجلس الأمة مسرحا للصراع بين الأطراف، وتعطلت التنمية في البلاد حتى أصبحنا آخر الركب».



وقال الفجي خلال ندوته الانتخابية التي أقامها مساء أمس الأول بمنطقة الرابية تحت عنوان «من الآخر»: نحن في وضع لا نملك فيه ترف المجاملة، فالأمور وصلت إلى الآخر ومصالح البلاد والعباد لا يمكن المجاملة فيها، لأن الصراع السياسي أشغل المجلس والحكومة عن دورهم الحقيقي في تشريع قوانين للمواطنين، وبسبب ذلك أصبح المواطن الكويتي يعاني في حياته اليومية في ظل تراجع جميع الخدمات وبشتى المجالات.



وأضاف الفجي: «من المفترض ألا تكون هناك مشكلة إسكانية في الكويت، والحقيقة أن القضية الإسكانية مصطنعة، فالوفرة المالية موجودة والأراضي متوافرة، ويبقى القرار المفقود لحل هذه المشكلة، وهذه جريمة بحق المواطن الكويتي، والسكن هو أحد حقوق المواطن الكويتي الذي كفله الدستور».