أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» تجديد شراكته الاستراتيجية مع أكاديمية (CODED) ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والحرص على دعم مبادرات التقدم التكنولوجي والابداع والابتكار تماشيا مع استراتيجيته في الاستدامة وتعزيز التحول الرقمي.



وقال مدير العلاقات العامة والفعاليات في «بيتك» فهد السعد، ان «بيتك» حريص على دعم مبادرات الابتكار والابداع والاهتمام بالشباب ورعاية مواهبهم، وعليه بادر بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية (CODED) والتي بدأت منذ عام 2018.



وأضاف أن الشراكة مع أكاديمية (CODED) تساهم في تأسيس جيل قادر على بناء وتطوير المجتمع مستقبلا، خصوصا أن الحاضر والمستقبل للتطبيقات التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك من وسائل وأدوات التكنولوجيا التي باتت ضرورة وليست خيارا في كل مناحي الحياة.



وأشار السعد إلى أن «بيتك» يحرص بالتعاون مع أكاديمية (CODED) على تطوير برامج مختلفة تحاكي اهتمامات الجيل الجديد ومتاحة لفئات عمرية مختلفة من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الجامعية، وسعيا لتعزيز التوعية البيئية تم دمج مفاهيم مبادرة «بيتك» Keep it green المعنية بحماية البيئة والمحافظة عليها في برامج الأكاديمية من خلال تدريب المشتركين على تصميم برامج في مجال الاستدامة واستخدام مواد معاد تدويرها في ورش العمل، منوها بأن «بيتك» يتميز بسجل حافل من الإنجازات والمساهمات في دعم مشاريع التكنولوجيا والبرمجة وريادة الأعمال والتطبيقات المختلفة للشباب الكويتي، والتي أثمرت عن نجاحات لافتة.



من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ (CODED)، أحمد معرفي بأن تجديد الشراكة مع «بيتك» سيكون له أثر كبير على شكل وبرامج الأكاديمية، مشيرا إلى أن (CODED) ستقدم برامج بحلة جديدة تتناسب مع تطورات البرمجة، وتتيح للمتدربين فرصة تجربة مجالات جديدة وفعاليات مختلفة.



وأشاد معرفي بدعم «بيتك»، معربا عن ثقته بأن مثل هذا الدعم سيكون له بالغ الأثر على عملية تعليم الشباب وتطويرهم، ودعم الابتكار والإبداع بما يعود بالفائدة على الجيل الحالي الذي هو عماد المستقبل.