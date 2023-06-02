قالت أربعة مصادر في «أوپيك+»، إنه من المستبعد أن تزيد أوپيك وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.



وفاجأ التحالف الأسواق أوائل أبريل بإعلان المزيد من خفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.



لكن مع قرب عقد الاجتماع أوائل الأسبوع المقبل، أعطت «أوپيك+» مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات، لتستمر تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.



من جهة ثانية، قال الكرملين، إن علاقات روسيا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل.



وردا على سؤال عن العلاقات مع السعودية قبل الاجتماع، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنها «بناءة وقائمة على التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة وعملية للغاية».