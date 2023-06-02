بيروت - يوسف دياب



أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان قراره الاتهامي في جريمة الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الايرلندية العاملة ضمن قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، وقتل أحد عناصرها ومحاولة قتل 3 آخرين، واتهـم عناصر ينتمون إلى «حزب الله» بـ «تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد».



وأكد أن أفعال كل من الموقوف محمد عياد، والفارين من وجه العدالة علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان، تنطبق عليها الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على أنه «إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام».



وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تتضمن في المادة 45 منها: «أن الجرائم التي ترتكب على قوات «اليونيفيل» أو أحد عناصرها، يطبق عليها النص ذاته الذي يطبق على الجرم الواقع على القوات المحلية».



واستعرضت وقائع القرار الاتهامي الذي يقع في 30 صفحة، الأدلة التي استند إليها قاضي التحقيق، ومنها إفادات الشهود، وتسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات المراقبة التي ضبطت في محيط موقع الكمين الذي تعرضت له الدورية الايرلندية، وأشار إلى أن مضمون التسجيلات أظهرت بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كل الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول: نحن من «حزب الله»، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية بأسماء علي مسلماني، هادي، عبود، زياد وغيرها، وكان أحدهم يصرخ بسائق السيارة المعتدى عليها نحن «حزب الله».



وخلص القرار إلى اتهام الأشخاص المذكورين أعلاه بالقتل عمدا وتأليف جماعة أشرار وسطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هوية باقي المتورطين في الاعتداء وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، كما سلم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى الدائرة القانونية في قوات الطوارئ الدولية.