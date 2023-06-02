قدمت الفنانة رانيا يوسف اعتذارها عن عدم المشاركة في مسرحية «قمر الغجر» رغم إعلانها في أكثر من مناسبة عن مشاركتها في المسرحية واستعدادها لدخول البروفات في وقت قريب.



وكشف مصدر من داخل العمل، بحسب مجلة «لها»، أن الشركة قبلت الاعتذار لأسباب خاصة برانيا، وتم التعاقد بالفعل مع الفنانة ميرنا وليد لتقديم العمل بدلا منها.



من ناحية أخرى، تنتظر رانيا يوسف عرض فيلمها الجديد «التاروت» الذي تلتقي فيه مع الفنانة سمية الخشاب بعد أكثر من 20 عاما منذ مسلسل «عائلة الحاج متولي»، حيث يعرض الفيلم على إحدى المنصات الرقمية بعد أن قررت الشركة عدم طرحه في دور العرض.



يذكر أن مسرحية «قمر الغجر» يشارك فيها عدد كبير من الفنانين، منهم: ريم أحمد، آمال رمزي، رضا الجمال، وشادي سرور، وهي من إخراج د.عمرو دوارة.