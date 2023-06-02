القاهرة - خلود أبوالمجد



رفضت الفنانة ياسمين صبري بشكل قاطع تقديم المشاهد الجريئة من أجل التواجد العالمي عبر أفلام هوليوود، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك في مرحلة الانتشار داخل مصر.



وكانت ياسمين قد فتحت الباب أمام متابعيها في «إنستغرام» لتلقي الأسئلة عبر خاصية «اسأل ياسمين»، وتلقت استفسارا مباشرا من أحد متابعيها، يقول: «هل توافقين على تقديم مشاهد جريئة في هوليوود؟!» لترد: «إذا كان أنا مابوافقش هنا، حوافق هناك!».



وردا على ملاحظة متابعة لها حول تغيير ملامحها وتخليها عن المواد التجميلية، أجابت صبري: «صح مش ليا، مش بيليق عليا، من كثرة التجميل، الطبيعي بقى حاجة نادرة»، كاشفة عن أكثر موهبة تجيدها غير التمثيل، وقالت: «الروقان»، وأضافت (ضاحكة): «موهوبة فيها أوي».



إلى ذلك، أكدت ياسمين مشاركتها في موسم أفلام عيد الأضحى بفيلم «البعبع» الذي يجمعها لأول مرة مع الفنان أمير كرارة، علما أنها تشارك في الموسم نفسه ببطولة فيلم «أبو نسب» الذي يجمعها للمرة الثالثة مع الفنان محمد إمام، ويتبقى لها فيلم ثالث قيد التحضير، من المقرر عرضه بموسم نهاية العام الحالي.