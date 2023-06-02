

عامل يومي وأساسي لصحة القلب «المثالية»!



نظرا لأن مرض القلب يعد أحد أكبر الأمراض الفتاكة على مستوى العالم، فمن الضروري اتباع إجراءات تضمن صحة مثلى للقلب. ووضعت جمعية القلب الأميركية قائمة مرجعية بالعوامل الخاصة بصحة القلب المثلى.



في السابق تضمنت القائمة سبعة عناصر أساسية، بما في ذلك النظام الغذائي والوزن والنشاط البدني والمزيد. وأضافت جمعية القلب الأميركية إلى القائمة نشاطا جديدا «يعتقد أنه ضروري لصحة القلب»، وهو النوم، حيث يشير مقياس النوم الجديد الآن، إلى أن النوم الصحي مهم أيضا لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. وفضلا عن ذلك، لا تتضمن هذه الممارسة القيام بالكثير من النشاط، بل مجرد الاسترخاء.



وأوضح بحث نشر في مجلة Circulation ان مدة النوم «تعد الآن مكونا أساسيا لصحة القلب والدماغ المثالية»، ومن خلال قياس متوسط ساعات النوم في الليلة، وجد فريق البحث أن المدة «المثالية» للنوم تتراوح بين سبع وتسع ساعات للبالغين. وعندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وما دون ذلك يجب أن تكون مدة النوم من 10 إلى 16 ساعة لكل 24 ساعة. وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة يجب أن تتراوح مدة النوم لديهم بين 9 و12 ساعة. والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما يجب أن يستهدفوا ما بين 8 إلى 10 ساعات نوم.

المصدر: «إكسبريس»