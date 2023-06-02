هادي العنزي



تقدم رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة ضاري برجس بالشكر للأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 2022-2023 لمساهمتها في انجاح الموسم بمختلف مسابقاته.



جاء ذلك بعد تتويج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت بطلا للدوري الممتاز للمرة الـ 14 في تاريخه والخامسة تواليا بالفوز على كاظمة 104-85 في رابع مواجهات الفريقين، محققا اللقب بالفوز 3-1 بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم ونائبه بدر العصيمي، وعضو مجلس إدارة النادي بلسم الأيوب، وأعضاء اللجنة الخماسية بالاتحاد، حيث بارك برجس فوز «الأبيض» بدرع الدوري الممتاز، وقال: «توج الفريق الأفضل باللقب، ونأمل أن يقدم ممثل كرة السلة الكويتية مستويات متميزة في منافسات دوري السوبر ليغ الآسيوي لغرب ووسط قارة آسيا التي ستقام في الإمارات، وقد قدم الكويت وكاظمة كرة سلة حديثة تظهر تطور اللعبة وتقدمها، مشيدا بأداء «البرتقالي» وحرصه على تقديم مستويات متميزة في الدوري.



وذكر برجس أن اللجنة الخماسية ستعكف خلال الفترة المقبلة على إعداد المنتخبات بمختلف مراحلها السنية، تمهيدا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، مضيفا: «سوف نحرص على أن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المستوى المتميز الذي تشهده كرة السلة الكويتية خلال الفترة الحالية والدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة لجميع المنتخبات».



من جانبه، أبدى خالد الغانم سعادته بتتويج «العميد» بطلا لدوري السلة، وقال: «جاء الفوز بثنائية الدوري والكأس تتويجا لجهود طيبة ومتواصلة من نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس جهاز كرة السلة بدر العصيمي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين، ونأمل أن يواصل أبطال الكويت مستوياتهم الفنية العالية في التحديات المقبلة، وبما يضمن معها ظهور كرة السلة الكويتية بأفضل صورة ممكنة»، كما شدد على أن مجلس الإدارة سيواصل دعم جميع فرق النادي وصولا لتحقيق أفضل النتائج في جميع الألعاب، آملا كل التوفيق لاتحاد كرة السلة في الفترة المقبلة.