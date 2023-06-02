أعلن البيت الأبيض أمس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات «بحق الاطراف الذين يمارسون العنف» في السودان، وذلك بعد انسحاب الجيش من المفاوضات الأخيرة مع قوات الدعم السريع واتهامه بقصف منطقة سوق قديم في العاصمة. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في بيان، إن أعمال العنف في هذا البلد تشكل «مأساة ينبغي أن تتوقف». وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن للصحافيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو، إن الولايات المتحدة «تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ، بما في ذلك عبر مواصلة العنف وخرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي التزموا بها».



وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيان إنه بمجرد أن تثبت القوات (المتنازعة) من خلال أفعالها أنها جدية في الالتزام بوقف إطلاق النار، ستكون الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف المحادثات المعلقة للتوصل إلى حل لهذا الصراع». وفي نيويورك، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على دعمه لمبعوثه الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس.



وقال غوتيريش، إن الأمر متروك لـ«مجلس الأمن ليقرر ما إذا كان يدعم استمرار مهمة (المساعدة) لفترة أخرى، أو ان الوقت حان لوضع حد لها».