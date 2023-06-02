دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تولي مشروع الربط الخليجي مع العراق اهتماما كبيرا لأهميته الاستراتيجية التي تدعم مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. وقالت إنه سيتم من خلال المشروع تنفيذ عقود ربط مع العراق تشمل إنشاء خطوط ربط كهربائي من محطة الوفرة إلى محطة الفاو الواقعة جنوب العراق لإمداده بنحو 500 ميغاواط من الطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهرباء الخليجي م.أحمد إبراهيم عبر وسائل إعلام سعودية، عن بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع العراق الأسبوع المقبل بمدينة الخبر، متوقعا تشغيل المشروع العام المقبل.