ترددت أصداء القصف المدفعي في الخرطوم صباح الجمعة مع احتدام القتال في أعقاب انهيار الهدنة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي استقدم تعزيزات الى العاصمة.

وسمعت «أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون» في ضاحية أم درمان، بحسب ما أفادت فرانس برس.

وفيما يبدو تمهيدا لتصعيد إضافي محتمل في أعمال العنف، أعلن الجيش الجمعة استقدام تعزيزات للمشاركة «في عمليات منطقة الخرطوم المركزية».

الى ذلك، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرج، إن واشنطن والرياض مستعدتان لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع في السودان، ولكن يجب في الوقت ذاته أن تلتزم الأطراف السودانية بوقف إطلاق النار في البلاد.

وأضاف وير بيرج - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأميركية، الجمعة - أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على 4 كيانات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان بسبب عدم التزامهما بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة، لأنها كانت ومازالت تلعب دورا مهما في المفاوضات وإيصال وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.