ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، وأغلق المؤشر نيكاي عند أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على رفع سقف الدين، وعلى خلفية مؤشرات على أن مسؤولي بنك اليابان ليسوا في عجلة من أمرهم للإقدام على التشديد النقدي.

وصعد سهم سوفت بنك غروب 4.3% وسط تكهنات بأن وحدة الرقائق التابعة للشركة ستستفيد من طفرة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما قفز سهم تي آند دي هولدنغز 4.28% ليقود أسهم شركات التأمين مع تبدد المخاطر بوقوع كارثة مالية ناتجة عن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.21% إلى 31384.93 نقطة، وهو أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يوليو/تموز 1990. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.55% إلى 2182.70 نقطة.

وأبلغ محافظ بنك اليابان كازو أويدا المشرعين أن البنك المركزي ليس لديه إطار زمني لتحقيق هدف التضخم عند 2%.

وارتفع المؤشر نيكي 2% خلال الجلسات الخمس الماضية ليحقق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.