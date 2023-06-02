ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في خبر سابق اليوم الخميس بمصرع 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية في حريق منزل بمنطقة جليب الشيوخ نتيجة التخزين ووضع أبواب وقواطع حديدية لغرف النوم والممرات مما اعاق عمل رجال الإطفاء والوصول الى الاشخاص المحتجزين داخل المنزل .

وكان حادث الحريق قد اشارت إليه «الأنباء» في وقت سابق.

واهابت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بملاك المباني السكنية عدم تحويل هذه المباني الى غير الغرض المخصصة له مثل التخزين ووضع قواطع حديدية للممرات وغرف النوم كالتي تسببت في هذا الحادث المأساوي ، كما تناشد المواطنين والمقيمين ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استغلال السكن الخاص لأغراض تجارية أو تحتوي على مخاطر، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات من مثل تلك الحوادث.