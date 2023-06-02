عقد البرلمان التركي الجديد أولى جلساته مفتتحا الدورة 28 بعد إصدار النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 مايو الماضي والرئاسية التي جرت على مرحلتين وأفضت الى فوز الرئيس رجب طيب اردوغان بدورة رئاسية جديدة، بعد حصول حزبه «العدالة والتنمية» وحلفائه على أغلبية مقاعد البرلمان الـ600.

وافتتح البرلمان أعماله برئاسة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي باعتباره اكبر الأعضاء سنا بعد أن كان أول الاعضاء الذين أدوا القسم ثم توالى باقي النواب على المنبر لتأدية اليمين بحضور أردوغان، الذي سيؤدي اليمين بدوره اليوم فيما يؤدي الوزراء القسم غدا.

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» انه كان في استقبال أردوغان كل من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت بهتشلي والأمين العام للبرلمان محمد علي قومبوز أوغلو.

وعقب مراسم استقبال رسمية، توجه أردوغان برفقة بهتشلي إلى قاعة الشرف، قبل توجههما إلى ديوان الرئاسة بالعاصمة أنقرة.

ولاحقا توجه أردوغان إلى المحفل الخاص به لحضور مراسم أداء النواب الجدد اليمين الدستورية في الجمعية العامة للبرلمان.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت النتائج النهائية للانتخابات وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 268 مقعدا برلمانيا، فيما نال حليفاه حزب «الرفاه مجددا» 5 مقاعد، والحركة القومية 50، وعلى الطرف المقابل حصد حزب اليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، والحزب الجيد 43 مقعدا.