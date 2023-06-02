اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من سماهم الأعداء بمحاولة زعزعة الوضع داخل روسيا، مشيرا إلى أن موسكو لن تسمح لهم بذلك.

فيما اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة حرب أوكرانيا «فشلا إستراتيجيا» لروسيا، لافتا إلى وحدة الغرب وخسائر موسكو، وفي الأثناء تكثفت الهجمات والهجمات المضادة بين روسيا واوكرانيا بالصواريخ والمسيرات.

وأضاف بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي أنه سيتم التعامل مع القضايا التي تتعلق بضمان أمن روسيا الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي لايزال يبذلها من يعملون من أجل إثارة الوضع في الداخل الروسي.

من ناحيته، اعتبر الكرملين أن دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إشارة إلى عدم رغبة كييڤ في حل الأزمة عن طريق المفاوضات.

وأضاف الكرملين أن روسيا تسعى لضمان أمنها وهذا يقتضي عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وقال إن أي توسيع محتمل للناتو يعتبر مصدر قلق لسنوات وأن العديد من الدول الأوروبية تتفهم ذلك، على حد قوله.

وأكد الكرملين أن أخذ مصالح روسيا في الاعتبار يعد أولوية بالنسبة لروسيا في التسوية الأوكرانية.

في المقابل، قال بلينكن في خطاب في هلسنكي إن «العدوان الذي يشنه بوتين على أوكرانيا فشل إستراتيجي، إذ قلل بشكل كبير من القوة العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية لروسيا وتأثيرها لسنوات قادمة»، مؤكدا أن تكلفة الحرب عصفت باقتصادها.

كما اعتبر بلينكن أن بوتين انتقل إلى سياسة الرعب والتخويف وأجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، وأضاف أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا لإثبات التزامها بالدفاع عن حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال إن العقوبات ستؤثر في قدرات روسيا العسكرية.

من ناحيتها، دعت الخارجية الصينية الجمعة للحفاظ على سلامة محطات الطاقة النووية الأوكرانية ومكافحة الهجمات المسلحة عليها، وأكدت أن استمرار الأزمة الأوكرانية يشكل تحديا خطيرا لسلامة المنشآت النووية الأوكرانية وأمنها.

ميدانيا، رفعت السلطات الأوكرانية التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وقال رئيس بلدية كييڤ فيتالي كليتشكو في رسالة «هناك انفجارات في المدينة. الدفاعات الجوية تعمل»، مضيفا أن موجة جديدة من الطائرات المسيرة تتجه نحو المدينة.

وقالت السلطات العسكرية في كييڤ ـ على تليغرام ـ إن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز في الوقت نفسه. وأضافت في بيان «حسب المعلومات المبدئية، رصدت قوات الدفاع الجوي ودمرت أكثر من 30 هدفا جويا من مختلف الأنواع في المجال الجوي فوق كييڤ وحولها».