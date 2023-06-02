تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن، لحادث سقوط على المنصة خلال مشاركته في تخريج طلاب من القوات الجوية.

وتعثر الرئيس البالغ من العمر 80 عاما على المنصة وسقط على ركبتيه أثناء توزيع الشهادات على خريجي أكاديمية القوات الجوية في كولورادو.

وألقى بايدن خطابا خلال حفل تخرج في الأكاديمية العسكرية، وكان قد صافح للتو خريجا ويهم بالعودة إلى مقعده، عندما سقط أرضا.

وسارع عناصر في سلاح الجو لمساعدته على الوقوف مجددا، وبدا أنه لم يحتج إلى مزيد من المساعدة.

وعندما وقف، أشار بايدن إلى غرض بدا أنه تعثر به. وبدا الغرض أشبه بكيس رمل أسود صغير.

وبعيد الواقعة أطلق مدير الاتصالات في البيت الأبيض بين لابولت، تغريدة جاء فيها «إنه بخير. كان هناك كيس رمل على المنصة حينما كان يصافح» الخريجين.

ولاحقا، استقل بايدن الطائرة عائدا إلى واشنطن، من دون أن يتوقف للرد على أسئلة الصحافيين.