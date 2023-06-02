تم الانتهاء من 116 مبنى عاماً في المطلاع وسيتم تسلم مجموعة من المباني خلال الأسبوعين المقبلين

عاطف رمضان

قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م. راشد العنزي انه تطبيقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان مطلق العتيبي بتسريع وتيرة المشاريع في المؤسسة للقسائم السكنية والمباني العامة التي يتم تنفيذها خدمة للمواطنين ، انه خلال الاسبوع المقبل سيتم تسليم الموقع وبدء الاعمال في البنية التحتية والطرق الرئيسية لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية لـ 20 الفا و380 قسيمة وبعد فترة سوف يبدأ العمل في الضواحي داخل مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، مشيرا الى ان هذه المناطق غطت الطلبات حتى 2019.

ولفت الى ان «السكنية» انتهت من 101 مبنى تقريبا في غرب عبدالله المبارك وهي مبان عامة تخدم اهالي المنطقة، وتم ايصال التيار الكهربائي لـ90 مبنى منها، معربا عن شكره لوزارة الكهرباء للتعاون التام في ايصال التيار لهذه المباني.

وزاد: تم الانتهاء من الانارة بالكامل في غرب عبدالله المبارك وجار العمل في اعمال الطبقة السطحية من الاسفلت في المنطقة.

وفي جنوب عبدالله المبارك، قال العنزي: تم البدء في 31 مبنى عاما لخدمة اهالي المنطقة، ومتوقع الانتهاء من الانارة منتصف 2025.

وعن مدينة المطلاع، افاد العنزي بانه تم الانتهاء من 116 مبنى عاما، مشيرا الى انه خلال الاسبوعين المقبلين سيتم تسلم مجموعة من المباني واطلاق التيار فيها، مشيرا الى ان اطلاق التيار في مدينة المطلاع يتم على قدم وساق.

وزاد: انتهينا من ايصال التيار الكهربائي لـ2000 قسيمة تقريبا وخلال يونيو الجاري سنصل الى 5700 قسيمة، وفي نهاية اغسطس المقبل سيكون اجمالي عدد القسائم التي تم ايصال التيار لها وصل الى 13900 قسيمة للضواحي التي اعطتها المؤسسة اذونات بناء.

وكشف العنزي عن خطة «السكنية» المقبلة، مشيرا الى انه قبل نهاية الصيف سيتم ايصال الكهرباء لأكبر عدد من المباني الخدمية لاهالي المنطقة.

وعن التوزيعات السكنية الجديدة، قال العنزي ان المؤسسة وزعت 60 شقة في منطقة جابر الأحمد وهي آخر مجموعة شقق في هذه المنطقة، مشيرا الى ان التوزيعات مستمرة في جنوب سعد العبدالله، تم توزيع 6500 قسيمة من اصل اكثر من 22 الف قسيمة وبشكل اسبوعي التوزيعات مستمرة وتم الوصول فيما يخص الاولوية الى نهاية 2005 وسيتم رفع الاولوية تباعا اثناء التوزيع، وجار حاليا التعاون مع البلدية من خلال لجنة لحصر الاراضي التي من الممكن للمؤسسة ان تطرح فيها مشاريعها.