عبدالعزيز الفضلي

التقى وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة د. حمد العدواني مع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د. سالم بن محمد المالك لمناقشة سبل تطوير التعاون بين الإيسيسكو والكويت في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

واستعرض خلال اللقاء أبرز محاور الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة، وأبرز ما تقوم به من برامج وأنشطة لخدمة دولها الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم،

وفي مستهل اللقاء، الذي تم بمقر الإيسيسكو في الرباط، أشاد د العدواني بما تشهده الإيسيسكو من تطوير وتحديث لآليات عملها، ورؤيتها الجديدة المستشرفة للمستقبل، مشيرا أن الكويت تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع المنظمة ودعم ما تقوم به من جهود، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين لتطوير التعاون بين الإيسيسكو والكويت خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، رحب د المالك بالوزير د العدواني، مؤكدا حرص المنظمة على تعزيز الشراكة في مجالات اختصاصها مع الكويت، التي كانت من الدول المؤسسة للإيسيسكو، مؤكدا الاهتمام الذي توليه لاستثمار إمكانات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات علوم الفضاء، في تحديث مجالات التربية والعلوم والثقافة بدول العالم الإسلامي، وتركيز المنظمة على بناء قدرات الشباب في هذه المجالات.

وعقب اللقاء، اصطحب د. المالك، د. العدواني في جولة بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو حاليا، حيث استمع إلى شروحات مفصلة حول ما تتضمنه أجنحة وأقسام المعرض والمتحف، والتي تعتمد تقنيات عرض حديثة لتروي وتوثق بالتفصيل سيرة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.