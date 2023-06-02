أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن عقد مؤتمر بروكسل السابع بعنوان «دعم مستقبل سورية والمنطقة» يوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجاء في بيان صحافي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن المؤتمر يهدف إلى إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب السوري وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان السوريين المتضررين، الذين يعيشون في سورية وفي البلدان المجاورة، كما يهدف إلى حشد الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي للمجتمعات المضيفة في المنطقة الأوسع، والتي أظهرت تضامنها مع النازحين واللاجئين.

وأضاف البيان أن المؤتمر سيوفر أيضا منصة لتجديد المشاركة الدولية من أجل حل سياسي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.. فيما سيوفر يوم الحوار منصة فريدة للمجتمع المدني من داخل سورية والمنطقة، لمناقشة بعض التحديات الرئيسية التي يواجهها الشعب السوري من خلال عدة حلقات نقاشية.

كما سيهدف الحوار إلى إعادة تأكيد وتعزيز الدعم السياسي من المجتمع الدولي لهذه الجهات الفاعلة الحاسمة، وسيجمع المؤتمر، الذي سينعقد على المستوى الوزاري، الجهات الفاعلة الحكومية، ولاسيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسورية ودول ثالثة، فضلا عن ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وسيشارك الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية جوزيب بوريل في رئاسة المؤتمر نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أوليفر فارهيلي مفوض الجوار والتوسع، وجانيز لينارتشيتش مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي.