القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداول من ڤيديو يزعم اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد «آل البيت» لصالح مشروعات استثمارية.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان له ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت ذلك نفيا قاطعا، مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة أي مسجد من مساجد «آل البيت» لصالح مشروعات استثمارية أو غيرها، وأن المعلومات المتداولة في الفيديو مغلوطة، ولا تمت للواقع بأي صلة.



وشددت على أن كافة مساجد «آل البيت» قائمة كما هي، دون المساس أو الإضرار بأي منها، لما لها من قيمة دينية وتاريخية وتراثية، تجعلها تحظى بمكانة عظيمة، مشيرة إلى اهتمام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وترميم مساجد آل البيت، على نحو متكامل يتماشى مع طابعها التاريخي والروحاني، وذلك بالتوازي مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع تلك المساجد، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.



وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفي سياق متصل، تم تنفيذ خطة لعمل مسار للزيارات الخاصة بمساجد آل البيت بأحياء المنطقة الجنوبية للقاهرة، والذي يبدأ من مسجد السيدة زينب، وينتهي عند مسجد السيدة عائشة، وتتضمن الخطة تنفيذ مشروع لرفع كفاءة وتطوير مسار آل البيت، بطول 2 كيلومتر تقريبا، والذي يضم عدة مواقع منها: (مسجد السيدة زينب ـ ضريح سلار وسنجر ـ مسجد أحمد بن طولون ـ متحف جاير اندرسون ـ بيت ساكنه باشا ـ مسجد السيدة سكينة ـ ضريح محمد الأنور ـ قبة شجرة الدر ـ قبة عاتكة والجعفري ـ مسجد السيدة رقية ـ قبة فاطمة خاتون ـ قبة الأشرف خليل ـ حديقة متنزه الخليفة ـ وصولا إلى مسجد السيدة نفيسة)، ويضم عدة شوارع مثل شارع بورسعيد وشارع عبد المجيد اللبان وشارع الأشراف وشارع الخليفة.



وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (awkafonline.com)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 ـ 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).