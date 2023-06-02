القاهرة ـ ناهد إمام



سلّم وزير البترول والثروة المعدنية م. طارق الملا الرخصة الثانية لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة «بنينسولا» العالمية، والتي ستبدأ تقديم خدماتها بالموانئ المصرية بالبحر المتوسط.



وقال الملا ـ في تصريح ـ إن شركة «بنينسولا» تعد أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات السفن، وأن هذه هي الرخصة الثانية التي تمنحها مصر للشركات العالمية بعد الرخصة الأولى التي تم منحها لشركة «منيرفا» العالمية، وذلك في إطار التوجه نحو أن تصبح مصر مركزا رائدا في مجال تموين السفن بالوقود وتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوي.



وأوضح الملا أن دخول شركات عالمية كبيرة للعمل في مجال خدمات السفن في مصر يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانات وفرص استثمارية متميزة في مجال خدمات السفن ما يؤهلها لأن تصبح احدى أكبر الدول في خدمات السفن حول العالم.



وخلال اللقاء، استعرض وفد شركة «بنينسولا» مجالات عمل الشركة لإمداد الوقود والسلع وتموين السفن حول العالم، وأعرب بيوتر دابروفسكي رئيس الشركة للمبيعات عن سعادته بحصول الشركة على رخصة مزاولة النشاط في مصر والتي تعتبرها الشركة مركزا إقليميا استراتيجيا في المنطقة وامتدادا طبيعيا لأنشطة الشركة في الدول الأوروبية، مشيرا إلى طموح الشركة في أن تصبح مصر نقطة انطلاق لأنشطة الشركة للدول المجاورة، وأنها تسعى للتعاون مع شركة «منيرفا» رغم المنافسة بينها، بهدف تقديم أفضل خدمات ممكنة في مجال تموين السفن، ولفت إلى أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر للتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة.



ووجه رئيس الشركة للمبيعات الشكر للجنة القومية المنوط بها العمل على إقامة منظومة محدثة للخدمات البحرية لتموين السفن على الإسراع بمنح الرخصة وتذليل التحديات.