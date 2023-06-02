دارين العلي

كشف نائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة د.عبدالله الزيدان عن متابعة حريق اطارات السالمي الذي تتعامل معه فرق قوة الإطفاء العام بقيادة وتواجد الفريق خالد المكراد.



وذكر الزيدان الذي يتواجد حاليا في الموقع في تصريح لـ«الأنباء» أن العمل جار بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في محاصرة الحريق ومحاولة السيطرة على الموقع المقدرة مساحته بـ 3 آلاف م2.



وأضاف أنه منذ اندلاع الحريق جرى التنسيق مع قوة الإطفاء العام والعمل على مراقبة الوضع البيئي والعمل على ابعاد الاطارات القريبة من موقع الحريق تجنبا لانتقال النيران إليها.



واثنى على الجهود التي تبذلها فرق قوة الإطفاء العام لمكافحة النيران.