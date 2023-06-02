مع تدهور المنظومة التعليمية في سورية بعد عقد من الحرب اصبح الحصول على مستوى جيد من التعليم أكثر ارتباطا بالقطاع الخاص، وبالتالي المستوى الاقتصادي للأسرة التي يمكنها من اللجوء اليه.



ويشكل الصيف فرصا لتعويض الفاقد التعليمي اثناء العام الدراسي واستعداد للعام الذي يلي، حيث تلجأ الكثير من الأسر الى المعاهد التعليمية الصيفية للتقوية في المواد الاساسية، فضلا عن تطوير المهارات للطلاب التي لا تتوافر في المدارس الحكومية مثل الحساب الذهني وحتى الانشطة الرياضية كتعلم السباحة أو الرسم أو الموسيقى.



إلا أن الغلاء الذي اصاب جميع مناحي الحياة جعل من هذه المعاهد والدورات رفاهية لا تسطيع نسبة كبيرة من الاسر السورية توفيرها لابنائها، فحتى مبلغ الـ100 الف ليرة الذي يعادل راتب شهر كامل للعديد من الموظفين، لم يعد كافيا لتسجيل ابنائهم في هذه المعاهد، بحسب تقرير لموقع تلفزيون «سوريا».



وتقول والدة احدى الطالبات في الصف السادس انها بحثت عن معهد جيد لتقوية ابنتها باللغة الإنجليزية والفرنسية والكمبيوتر بسعر يتناسب وميزانيتها لكنها فشلت.



وتضيف «اعتقدت أنني سأجد معهدا ذا سوية جيدة بـ100 ألف ليرة شهريا، لكن يبدو أن المبلغ الذي رصدته بات لا قيمة له».



السيدة وهي من حي ركن الدين الدمشقي ارادت تقوية ابنتها في اللغات والكمبيوتر التي لا تحظى بكثير من الاهتمام في المدارس الحكومية وبالتالي اصبح «مستقبل ابنتي الدراسي على المحك لعدم قدرتي على دفع رسوم النوادي والمعاهد الصيفية التعليمية» بحسب ما ينقل عنها الموقع.



ولا يقتصر الامر على ايجاد معهد برسوم في متناول اليد بل يتعداه الى مصاريف النقل، حيث تؤكد السيدة الدمشقية أن سائقي السيارات المتعاقدين مع المعاهد يطلبون بين 100 ـ 200 ألف ليرة شهريا.



وستضطر سهام كما غيرها إلى تسجيل ابنتها في معاهد غير مرخصة ضمن منطقتها العشوائية متنازلة عن الجودة، حيث تقوم المعاهد في العشوائيات بالعمل دون ترخيص وتستعين ببعض المدرسين غير المتخصصين الذين يقومون بتدريس أكثر من مادة أو حتى جميع المواد لجميع الأعمار أو يستعينون حتى بطلاب ثانوية عامة أو طلاب في السنوات الأولى من الجامعة، وأغلب تلك المعاهد تركز على تعليم القرآن والسنة النبوية الشريفة أكثر من أي مادة أخرى كونها لا تحتاج إلى تخصص.



رغم أن جميع النوادي الصيفية والمعاهد الخاصة بالأطفال تضع دواما بمعدل 3 أيام بالأسبوع فقط، إلا أن أرخص رسوم لمعهد أو ناد صيفي في دمشق كانت حوالي 300 ألف ليرة للطفل، يضاف إليها 200 ألف ليرة شهريا للمواصلات وسطيا، لتصل الرسوم إلى نصف مليون ليرة لـ12 يوم دوام في الشهر أي حوالي 42 ألف ليرة في اليوم، وهذا المبلغ قد لا يستطيع رب العائلة تأمينه حتى لأساسيات المنزل.



ولو أرادت الأسرة دفع الرسوم لـ3 أشهر فستحتاج نحو 1.5 مليون ليرة لفترة الصيف كأرخص سعر يمكن تأمينه لطفل واحد فقط.