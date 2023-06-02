يحيى حميدان

خرج الكويت منتصرا من مباراته أمام مستضيفه نواذيبو الموريتاني 2-1 في العاصمة نواكشوط اليوم في ذهاب تصفيات الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.



ويقام لقاء الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب «الأبيض» في منطقة كيفان.



بدأ مدرب الفريق الكويتاوي، الصربي بوريس بونياك، المباراة بتشكيلة مكونة من عبدالرحمن كميل في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي الدفاع فهد الهاجري والتونسي بلال عيفة وفهد حمود ومشاري غنام، والمغربي مهدي برحمة وعلي حسين وأحمد الظفيري في الوسط، والبحريني محمد مرهون والتونسيين طه ياسين الخنيسي وياسين العامري في المقدمة.



وقد جاءت الدقائق العشرون الأولى من المواجهة خالية من الخطورة من جانب الفريقين، باستثناء تسديدة ضعيفة من مسافة بعيدة من العامري وتصدى لها حارس نواذيبو محمود مبودج بسهولة (15).



ولم تكن ملامح «الأبيض» الهجومية واضحة بعد ذلك وابتعد عن تهديد مرمى نواذيبو، الذي استحوذ لاعبوه أكثر على الكرة وأهدروا فرصتين خطيرتين عن طريق أحمد الخليل «بسام» وتألق الحارس كميل في افشالهما قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.



وتغير الحال في الشوط الثاني بعدما بادر الفريقين للهجوم أكثر حيث سجل نواذيبو هدف السبق عن طريق محسن بده مستغلا ضعف خط الدفاع الكويتاوي في الرقابة (49).



وأحرز الكويت هدف التعديل بقدم مرهون بعد تمريرة مميزة من البديل محمد فريح (66).



وأهدى الخنيسي فريقه الكويت هدف الانتصار إثر تمريرة رائعة من البديل المصري عمرو عبدالفتاح «عموري»، ليضعها الخنيسي في مرمى نواذيبو على دفعتين بعد اشتراكه مع مدافعي الفريق المستضيف (82).



وكاد الفوز الكويتاوي أن يضيع في عدة مناسبات لوجود خلل واضح في عمق الدفاع، حيث تحصل نواذيبو على عدة فرص سانحة للتسجيل والتي أحبطها الحارس كميل أحيانا وذهاب تسديدات لاعبي الفريق الموريتاني بعيدا عن مرمى «الأبيض» في أحيان أخرى، ليطلق الحكم الجزائري يوسف قموح صافرة النهاية معلنا فوز الكويت 2-1.